Луческу назвав ідеальний варіант продовження кар’єри для Вілліана

Колишній тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу вважає, що півзахиснику лондонського Челсі Вілліану слід змінити команду і чемпіонат.

"Контракт Вілліана з Челсі закінчується. Було б добре, якби він змінив обстановку після всіх цих років у Лондоні. Ювентус буде ідеальним варіантом для нього", – цитує слова Луческу Tuttosport.

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Нагадаємо, Вілліан перейшов у Челсі влітку 2013 року. Його чинний контракт розрахований до літа 2020 року, тому бразилець може розпочати переговори з потенційним роботодавцем вже взимку.

У поточному сезоні 31-річний бразильський футболіст взяв участь в 11 матчах англійської Прем'єр-ліги, забив два голи і віддав три результативні передачі.

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