Барселона шукає форварда для заміни Суареса – кривдник Шахтаря став одним з претендентів

Барселона сподівається знайти нападника, який зможе підміняти багаторічного лідера атак команди Луїса Суареса.

Каталонці звернули увагу на форварда загребського Динамо Бруно Петковіча, інформує AS.

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Пріоритетним варіантом "блаугранас" залишається Лаутаро Мартінес, однак трансфер зірки Інтера може бути надто дорогим. Саме Петковіч є однією з більш доступних альтернатив для чинних чемпіонів Іспанії. Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль особисто відвідав матч збірної Хорватії проти Словаччини, в якому представник Динамо З відзначився голом.

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До слова, клуб Петковіча є суперником донецького Шахтаря у групі Ліги чемпіонів. У загребському матчі проти "гірників" 25-річний форвард зміг відзначитися голом, однак його команда не втримала перемогу – 3:3.