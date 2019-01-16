Віллем ІІ знайшов заміну Солю в Олімпіакосі, який є суперником Динамо в Лізі Європи

Віллем ІІ домовився про оренду нападника суперника Динамо Олімпіакоса Маріоса Врусая після продажу Франа Соля саме в київський клуб.

Віллем ІІ недовго шукав заміну іспанському форварду Франу Солю, якого голандці таки відпустили в київське Динамо, повідомляє betnews365.

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Клуб домовився про оренду нападника Олімпіакоса Маріоса Врусая. Щоправда, футболіст має продовжити контракт з грецьким клубом на той термін, на який йде в оренду в інший клуб.

Наразі мова йде про рік або півтора роки. У сезоні 2018/19 Врусай вийшов на полі у складі Олімпіакоса 6 разів в усіх турнірах, забивши 1 гол.

Нагадаємо, саме проти "червоно-білих" в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє Динамо. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

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