Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ

Україна — 15:00 2168
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Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян
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Динамо може сьогодні оголосити про трансфер ШведаУкраїна — 14:41 2571
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"Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6". Перші трансфери українців і погана аура БлохінаІнтерв’ю — 14:00 1898
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Швед незабаром може перейти в Динамо попри пропозицію з ІспаніїУкраїна — 13:19 2239
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Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місцеОвертайм — 12:00 1174
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