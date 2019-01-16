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Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ

16:30 77 Читать на русском
Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ
Фран Соль / соцмережі

Іспанський форвард Фран Соль пройшов медогляд у Динамо і підпише контракт з київським клубом.

Фран Соль успішно пройшов медогляд в одній з київських клінік, повідомляє Football.ua. Очікується, що форвард підпише контракт з Динамо на 5 років.

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Як повідомляли голандські ЗМІ, іспанець стане найоплачуванішим гравцем київського клубу – його зарплата становитиме 1 млн євро на рік.

Раніше повідомлялось, що Віллем II не хотів відпускати гравця, але сам Соль повідомив про бажання переїхати до України.

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Динамо Динамо Трансфери Головне Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль
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