Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ

Іспанський форвард Фран Соль пройшов медогляд у Динамо і підпише контракт з київським клубом.

Фран Соль успішно пройшов медогляд в одній з київських клінік, повідомляє Football.ua. Очікується, що форвард підпише контракт з Динамо на 5 років.

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Як повідомляли голандські ЗМІ, іспанець стане найоплачуванішим гравцем київського клубу – його зарплата становитиме 1 млн євро на рік.

Раніше повідомлялось, що Віллем II не хотів відпускати гравця, але сам Соль повідомив про бажання переїхати до України.