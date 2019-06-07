Вільх'яльмссон поділився думкою про Динамо, яке стежить за гравцем

Нападник Чорноморця Арні Вільх'яльмссон розповів, що дивився матчі Динамо ще у дитинстві.

"Я знав Динамо, і вони мені подобалися – в дитинстві я з батьком подивився Лігу чемпіонів, здається, матч Динамо – Арсенал. Після цього ми дивилися майже всі зустрічі киян через Ярмоленка, батькові дуже подобалося, як він грав, і мені він почав подобатися теж.

Циганков, Мораєс, Вільх'ямссон і ще 5 виконавців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ

Тому я знаю Динамо трохи краще, ніж Шахтар, але обидві ці команди чудові", – передає слова Арні Вільх'яльмссона Football.ua.

Нагадаємо, нещодавно агент ісландського футболіста Чорноморця розповів, що Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона.