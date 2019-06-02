Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агент

Агент нападника Арні Вільх'яльмссона прокоментував інтерес інших клубів до свого клієнта.

"Я не думаю, що у Чорноморця є гроші, щоб його купити, та й сам гравець хоче перейти на вищий рівень. Наприклад, київське Динамо з цікавістю спостерігає за ним, як і інші українські та іноземні клуби.

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У даний час я веду переговори з Десною, Карпатами, Львовом в Україні. Мені також сказали, що Ворскла зацікавилася ним. Динамо спостерігає за Арні. Олександрія теж захоплена ним.

У Польщі ним цікавиться клуб Екстракляси, а також Уфа в Росії. Крайова в Румунії теж розглядають його. Головне для Арні – піднятися на максимально високий рівень", – цитує агента Sport Arena.

Права на Вільх'яльмссона належать польській Термаліці, а в Чорноморці він виступає на правах оренди, яка розрахована до 30 червня. У 12-ти матчах за одеситів ісландець забив 7 голів.

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