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Вильхьяльмссон поделился мнением о Динамо, которое следит за игроком

18:15 152 Читати українською
Вильхьяльмссон поделился мнением о Динамо, которое следит за игроком
Арни Вильхьяльмссон / Черноморец

Нападающий Черноморца Арни Вильхьяльмссон рассказал, что смотрел матчи Динамо еще в детстве.

"Я знал Динамо, и они мне нравились – в детстве я с отцом посмотрел Лигу чемпионов, кажется, матч Динамо – Арсенал. После этого мы смотрели почти все встречи киевлян из-за Ярмоленко, отцу очень нравилось, как он играл, и мне он начал нравиться тоже.

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Поэтому я знаю Динамо получше, чем Шахтер, но обе эти команды замечательные", – передает слова Арни Вильхьяльмссона Football.ua.

Напомним, недавно агент исландского футболиста Черноморца рассказал, что Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Черноморец Черноморец Арни Вильхьяльмссон Арни Вильхьяльмссон
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