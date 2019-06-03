Циганков, Мораєс, Вільх'ямссон і ще 5 виконавців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ

Стартувало голосування за звання найкращого гравця травня в українській Прем'єр-лізі.

У голосуванні традиційно візьмуть участь вісім номінантів, які представляють шість клубів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зубков перейшов у Ференцварош Реброва

На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий гравець туру". 27 тур – Арні Вільх'ямссон (Чорноморець), 28 тур – Олександр Зубков (Маріуполь), 29 тур – Жуніор Мораес (Шахтар), 31 тур – Дентінью (Шахтар), 30,32 тури – Віктор Циганков (Динамо).

Також до списку претендентів потрапили футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Матар (Олімпік), Сергій Мякушко (Карпати), Карлос Де Пена (Динамо).

Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона

Проголосувати за найкращого гравця місяця можна на офіційному сайті УПЛ.