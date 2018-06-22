НАБУ перевірить ФФУ щодо використання коштів при закупівлі штучних полів

Голова ФФУ на підприємстві з виготовлення штучного покриття / Фото з соцмереж

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти ФФУ за зловживання службовим становищем.

У вересні 2017 року ФФУ запустила перший в Україні завод з виробництва штучних футбольних полів.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що, використовуючи це підприємство, керівництво ФФУ проводить фінансові махінації.

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Матеріалом зацікавилось НАБУ, заявивши, що за фактом можливих зловживань службових осіб при виділенні коштів та закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям буде відкрите розслідування.