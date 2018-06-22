ФФУ витратила 580 млн гривень в минулому році, – "ТаТоТаке"

Ведучий ток-шоу "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк розповів про фінансові витрати ФФУ за минулий рік.

Основні доходи ФФУ отримує від ФІФА, УЄФА та комерційних партнерів. В цьому році федерація розраховує отримати більше 400 млн гривень, а витратити тільки 330 млн.

У минулому році ФФУ витратила майже 580 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, раніше президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що проти ФФУ була організована спланована інформаційна атака на 1 млн доларів.