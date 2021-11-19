"Коли це все починалося, у нас був тренер із Росії і один гравець теж – Ташуєв та Безліхотнов. Вони питали, що це взагалі таке. Я казав, що все нормально, кілька днів побуде і все завершиться. Мені так здавалося, бо як це взагалі могло статися?

Коли приїхали на збори, то дивилися, що відбувається на Майдані. Згодом повернулися до Донецька, все наче добре було. Донецьк жив своїм життям. Вже навесні почалося: спочатку захоплення облдержадміністрації, блокпости, перестрілки. Все це показували в новинах. В принципі, ми ж і самі все бачили: містом ходили, дітей у садок водили. Наприкінці травня-початку червня почалося.

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22 травня ми з родиною полетіли на відпочинок, а 26-го захопили аеропорт. Багато хлопців з відпочинку не могли повернутися до Донецька, вже брали квитки до Запоріжжя. Пам'ятаю, як нас відпускали у відпустки, то казали, щоби ми приїхали на тиждень до Донецька, потренуватися, а потім на збори. Ми їхали автомобілем, проїжджали блокпости. Біля бази донецького Металурга зробили великий блокпост, і ми щодня протягом тижня їздили через нього. Добре, що не перевіряли, я ще встиг вивезти речі. Була комендантська година.

Пам'ятаю свій останній момент у Донецьку. О шостій ранку ми виїхали з бази Металурга у бік Дніпра чи Запоріжжя. Нас зупинили, перевірили, запитали, куди – ми сказали, що спортсмени, на збори, і поїхали. Те, що було потім, розповідали хлопці – не дуже приємні спогади. Згадувати таке страшно і не хочеться.

Коли ми завершили чемпіонат і всі полетіли додому, начебто все нормально було. Але згодом легіонери вже не прилітали, лише українці. Легіонери приєдналися на зборах. Те, що відбувалося у березні, вони бачили. Вже потім пішло: просто серед білого дня викидали людей із машин, забирали автомобілі та їхали – і все. Нічого не пояснювали, навіть у машині на той момент жінки, чоловіки, діти, це нікого не цікавило", – цитує Польового Fanday.

Нагадаємо, Польовий є вихованцем запорізького Металурга, кольори якого захищає і зараз. Також захисник перебував у системі Динамо (але за першу команду не грав), виступав за київський Арсенал, Металург Донецьк, Дніпро, Волинь і СК Дніпро-1. Має у своєму активі 5 матчі вза національну збірну України.

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