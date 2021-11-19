"Когда это все начиналось, у нас был тренер из России и один игрок тоже – Ташуев и Безлихотнов. Они спрашивали, что это вообще и как. Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?

Когда приехали на сборы, то смотрели, что происходит на Майдане. Впоследствии вернулись в Донецк, было все вроде хорошо. Донецк жил своей жизнью. Уже весной началось: сначала захват облгосадминистрации, блокпосты, перестрелки. Всё это показывали по новостям. В принципе, мы же и сами всё видели: по городу ходили, детей в садик водили. В конце мая-начале июня события понеслись.

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22 мая мы с семьей полетели на отдых, а 26-го захватили аэропорт. Многие ребята с отдыха не могли вернуться в Донецк, уже брали билеты в Запорожье. Помню, как нас отпускали в отпуска, то говорили, чтобы мы приехали на неделю в Донецк, потренироваться, а потом на сборы. Мы ехали на машине, проезжали блокпосты. У базы донецкого Металлурга сделали большой блокпост и мы каждый день в течение недели ездили через него. Хорошо, что не проверяли, я еще успел вещи вывезти. Был комендантский час.

Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали из базы Металлурга в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили, куда – мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята – не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется.

Когда мы завершили чемпионат и все полетели по домам, вроде все нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали – и всё. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало", – цитирует Полевого Fanday.

Напомним, Полевой является воспитанником запорожского Металлурга, цвета которого защищает и сейчас. Также защитник находился в системе Динамо (но за первую команду не играл), выступал за киевский Арсенал, Металлург Донецк, Днепр, Волынь и СК Днепр-1. Имеет в своем активе 5 матча за национальную сборную Украины.

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