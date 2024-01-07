Український півзахисник Олександрії Артур Авагімян потрапив до сфери інтересів батумського Динамо, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, від серйозних кроків цієї зими чемпіона Грузії, який тренує українець Андрій Демченко, зупинило те, що 26-річний півзахисник вже заграний за дві команди – у сезоні 2023/24 він встиг зіграти за Олександрію, а потім на правах оренди за Чорноморець.

Динамо продовжує стежити за Авагімяном – у ньому вбачають заміну одному з лідерів клубу Гіоргі Зарії. Влітку 26-річний атакувальний хавбек міг опинитися в УПЛ – на нього претендувало декілька клубів з амбіціями єврокубків, але найближчою була Зоря. Через війну Зарія не ризикнув переїжджати в Україну і 1 січня 2024 року перейшов у казахський Кайрат.

Нагадаємо, Авагімян – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Маріуполь, київський Арсенал, Чорноморець, Олександрію та вірменський Алашкерт. Його контракт з командою Руслана Ротаня чинний до 30 червня 2025 року, а оренда у колективі Романа Григорчука – до літа 2024-го. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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