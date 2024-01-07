Легенда Динамо та чемпіон Грузії – Колос визначився зі спаринг-партнерами на зимових зборах у Туреччині
Ковалівці продовжують верстати програму підготовки до другого кола чемпіонату України.
Колос проведе зимові збори у Туреччині з 27 січня по 17 лютого, повідомляє Sport.ua.
"Як би це смішно не звучало": тренер Зорі здивував амбітними планами команди попри гучне фіаско в УПЛ
За інформацією джерела, ковалівці вже визначились з 5-ма спаринг-партнерами. Залишився єдиний вакантний слот на 6 лютого – суперник наразі підбирається.
Цікаво, що "хлібороби" зустрінуться одразу з двома колективами, які очолюють добре знайомі українцям тренери – чемпіоном Узбекистану Пахтакором Максима Шацьких та чемпіоном Грузії Динамо Батумі Андрія Демченка.
Список товариських матчів Колоса станом на сьогодні виглядає наступним чином:
1 лютого – Колос – Динамо Чеське Будейовіце (Чехія)
7 лютого – Колос – Пахтакор (Узбекистан)
11 лютого – Колос – Динамо Батумі (Грузія)
15 лютого – Колос – Рига (Латвія) (перший склад)
15 лютого – Колос – Рига (Латвія) (другий склад)
Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.
"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ