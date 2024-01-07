Колос проведе зимові збори у Туреччині з 27 січня по 17 лютого, повідомляє Sport.ua.

"Як би це смішно не звучало": тренер Зорі здивував амбітними планами команди попри гучне фіаско в УПЛ

За інформацією джерела, ковалівці вже визначились з 5-ма спаринг-партнерами. Залишився єдиний вакантний слот на 6 лютого – суперник наразі підбирається.

Цікаво, що "хлібороби" зустрінуться одразу з двома колективами, які очолюють добре знайомі українцям тренери – чемпіоном Узбекистану Пахтакором Максима Шацьких та чемпіоном Грузії Динамо Батумі Андрія Демченка.

Список товариських матчів Колоса станом на сьогодні виглядає наступним чином:

1 лютого – Колос – Динамо Чеське Будейовіце (Чехія)

7 лютого – Колос – Пахтакор (Узбекистан)

11 лютого – Колос – Динамо Батумі (Грузія)

15 лютого – Колос – Рига (Латвія) (перший склад)

15 лютого – Колос – Рига (Латвія) (другий склад)

Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ