Захисник Слована Тарас Качараба пригадав, як відмовився від оренди до Маріуполя за часів виступів за Шахтар.

"Я міг опинитися в Маріуполі, але не захотів туди йти. Розумів, що якщо піду в Маріуполь, то назад в Шахтар дороги не буде. Потрібно бути на голову сильніше за всіх, щоб повернутися з Маріуполя в Шахтар. Тому я пішов іншим шляхом.

Качараба відзначився першим голом у сезоні та допоміг Словану здобути перемогу

І слава богу, що на моєму шляху опинився Слован. Сподіваюся, вдасться пограти в більш солідній команді та чемпіонаті", – поділився Качараба у коментарі журналу Футбол.

До слова, Качараба провів 10 матчів у складі Слована у поточному сезоні, записавши до свого активу гол.

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