Защитник Слована Тарас Качараба вспомнил, как отказался от аренды в Мариуполь во времена выступлений за Шахтер.

"Я мог оказаться в Мариуполе, но не захотел туда идти. Понимал, что если пойду в Мариуполь, то обратно в Шахтер дороги не будет. Нужно быть на голову сильнее всех, чтобы вернуться из Мариуполя в Шахтер. Поэтому я пошел другим путем.

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И слава богу, что на моем пути оказался Слован. Надеюсь, удастся поиграть в более солидной команде и чемпионате", – поделился Качараба в комментарии журналу Футбол.

К слову, Качараба провел 10 матчей в составе Слована в текущем сезоне, записав в свой актив гол.

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