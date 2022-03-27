Кривбасс на своей странице в Facebook сообщил о гибели экс-футболиста Владимира Колесника. Причиной стали смертельные раны, которые он получил в боях в Авдеевке.

Погиб игрок ирпинской команды, защищая родной город от российских оккупантов

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке. Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Колесник в свое время приобщался к тренировкам с первой командой Кривбасса и вызывался Олегом Тараном на сборы. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду Кривбасса.

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