Вихованець Динамо розірвав контракт з Олімпіком

Олімпік продовжує масову чистку складу перед стартом зимової підготовки до другої частини сезону.

Захисник Іван Трубочкін став черговим гравцем, який завершив свої виступи у складі команди, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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Угода розірвана за обопільною згодою сторін. 26-річний оборонець приєднався до донеччан влітку цього року і в першій частині сезону встиг відіграти три матчі в УПЛ та один в Кубку України. Трубочкін є вихованцем київського Динамо, його попередніми клубами були Умео (Швеція), Крумкачи (Білорусь), Арсенал-Київ та Чорноморець.

Нагадаємо, раніше Олімпік вже попрощався з трьома гравцями – захисниками Єгором Клименчуком і Романом Вантухом, а також хавбеком Геннадієм Пасічем.

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