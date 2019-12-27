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Вихованець Динамо розірвав контракт з Олімпіком

09:17 906 Читать на русском
Вихованець Динамо розірвав контракт з Олімпіком
Іван Трубочкін / Фото – Денис Руденко

Олімпік продовжує масову чистку складу перед стартом зимової підготовки до другої частини сезону.

Захисник Іван Трубочкін став черговим гравцем, який завершив свої виступи у складі команди, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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Угода розірвана за обопільною згодою сторін. 26-річний оборонець приєднався до донеччан влітку цього року і в першій частині сезону встиг відіграти три матчі в УПЛ та один в Кубку України. Трубочкін є вихованцем київського Динамо, його попередніми клубами були Умео (Швеція), Крумкачи (Білорусь), Арсенал-Київ та Чорноморець.

Нагадаємо, раніше Олімпік вже попрощався з трьома гравцями – захисниками Єгором Клименчуком і Романом Вантухом, а також хавбеком Геннадієм Пасічем.

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