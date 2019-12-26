Олімпік продовжив контракти з двома ключовими гравцями

Олімпік оголосив про продовження співпраці з двома півзахисниками – Сергієм Політилом та Євгенієм Пасічем.

Нові угоди обох хавбеків розраховані на 1,5 рік, інформує офіційний сайт донецького клубу.

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Політило і Пасіч упродовж першої частини сезону були практично незамінними гравцями у центрі поля Олімпіка. У активі першого 3 голи і один асист в 17 матчах, другий може похвалитися одним голом і одним асистом в 16 матчах. Команда Вісенте Гомеса пішла на зимову перерву дев'ятою, відстаючи від зони першої шістки УПЛ на чотири пункти.

Нагадаємо, раніше Олімпік покинули захисники Єгор Клименчук, Роман Вантух, а також хавбек Геннадій Пасіч.

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