Форвард збірної України U-19 Микита Александров підписав контракт з Вільяреалом, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

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Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, Александров – вихованець Динамо. Виступав за команди U-17 та U-19. В листопаді 2021-го перейшов у СК Дніпро-1, який покинув в липні 2022-го. До лютого 2023 року залишався без команди.

До слова, в активі 18-річного нападника два матчі за збірну України U-19 (він дебютував за команду в березні 2023 року, вийшовши на заміну проти однолітків з Люксембурга, а за тиждень зіграв проти іспанців).

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