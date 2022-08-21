Український півзахисник Віталій Квашук продовжить кар'єру у ФК Красава, повідомляє прес-служба клубу.

Минай підписав досвідченого захисника з УПЛ

Деталі угоди з 29-річним українцем не розкриваються. За інформацією Тransfermarkt, контракт розрахований до 31 травня 2023 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Нагадаємо, Квашук – вихованець Динамо. На дорослому рівні дебютував за донецький Металург у 2012 році. В Україні встиг пограти також за Зорю та Олімпік. За кордоном виступав за білоруські Торпедо-БелАЗ, Вітебськ, Нєман та Гомель, азербайджанський Сабах та латвійський РФШ. Останнім його клубом був кіпрський Аріс, який він покинув у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

Російський футбольний клуб Красава після початку гонінь на його власника – блогера Євгена Савіна (за вип – переїхав на Кіпр і вже заявився у другий дивізіон Кіпру.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Динамо вперше без очок, подвійне фіаско України з променем надії і початок краху Росії