Український захисник Мирослав Мазур на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram оголосив про відхід з Естерсунда.

Динамо остаточно визначилось щодо трансферу лідера СК Дніпро-1 – у конкурентах був клуб із Бельгії

Контракт 25-річного оборонця з представником другої ліги чемпіонату Швеції був чинний до 31 грудня 2023 року і сторони вирішили не пролонговувати співпрацю. Де продовжить кар'єру наш земляк наразі невідомо.

Нагадаємо, Мазур – вихованець Динамо, де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. Встиг пограти за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу, молдовський Сфинтул Георге, польску Ягеллонію та шведський Умео. За Естерсунд виступав з березня 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 275 тисяч євро.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію