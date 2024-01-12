Украинский защитник Мирослав Мазур на своей странице в социальной сети Instagram объявил об уходе из Эстерсунда.

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Контракт 25-летнего защитника с представителем второй лиги чемпионата Швеции действовал до 31 декабря 2023 года и стороны решили не пролонгировать сотрудничество. Где продолжит карьеру наш земляк пока неизвестно.

Напомним, Мазур – воспитанник Динамо, где и начал профессиональные выступления в 2015 году. Успел поиграть за черновицкую Буковину, киевский Арсенал, полтавскую Ворсклу, молдавский Сфынтул Георге, польскую Ягеллонию и шведский Умео. За Эстерсунд выступал с марта 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 275 тысяч евро.

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