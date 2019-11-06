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Вихованець Шахтаря увійшов у збірну туру чемпіонату Естонії

19:01 238 Читать на русском
Вихованець Шахтаря увійшов у збірну туру чемпіонату Естонії
Владислав Хомутов / Фото з відкритих джерел

Півзахисник футбольного клубу Нимме Калью Владислав Хомутов потрапив до символічної збірної туру Преміум-ліги.

Український легіонер естонського клубу Нимме Калью Владислав Хомутов увійшов до збірної 35-го туру чемпіонату Естонії, інформує прес-служба місцевої Преміум-ліги.

Хомутов голом врятував Нимме Калью від поразки в центральному матчі туру

Нагадаємо, саме українець врятував свій клуб голом у матчі проти Левадії, що дозволило Нимме Калью здобути необхідну нічию у поєдинку 1:1. Хомутов активно провів зустріч і окрім забитого гола заробив ще й "гірчичник". Загалом, наш співвітчизник в 11-ти матчах поточного сезону забив п’ять м'ячів.

Нимме Калью з 76 пунктами посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Естонії.

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Теги
Світ Легіонерський хліб Нимме Калью Нимме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов Українці за кордоном
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