Воспитанник Шахтера вошел в сборную тура чемпионата Эстонии

Полузащитник футбольного клуба Нымме Калью Владислав Хомутов попал в символическую сборную тура Премиум-лиги.

Украинский легионер эстонского клуба Нымме Калью Владислав Хомутов вошел в сборную 35-го тура чемпионата Эстонии, сообщает пресс-служба местной Премиум-лиги.

Хомутов голом спас Нымме Калью от поражения в центральном матче тура

Напомним, именно украинец спас свой клуб голом в матче против Левадии, что позволило Нымме Калью получить необходимую ничью в поединке 1:1. Хомутов активно провел встречу и кроме забитого гола заработал еще и "горчичник". В общем, наш соотечественник в 11-ти матчах текущего сезона забил пять мячей.

Нымме Калью с 76 пунктами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Эстонии.

Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців