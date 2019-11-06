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Воспитанник Шахтера вошел в сборную тура чемпионата Эстонии

19:06 17 Читати українською
Воспитанник Шахтера вошел в сборную тура чемпионата Эстонии
Владислав Хомутов / Фото из открытых источников

Полузащитник футбольного клуба Нымме Калью Владислав Хомутов попал в символическую сборную тура Премиум-лиги.

Украинский легионер эстонского клуба Нымме Калью Владислав Хомутов вошел в сборную 35-го тура чемпионата Эстонии, сообщает пресс-служба местной Премиум-лиги.

Хомутов голом спас Нымме Калью от поражения в центральном матче тура

Напомним, именно украинец спас свой клуб голом в матче против Левадии, что позволило Нымме Калью получить необходимую ничью в поединке 1:1. Хомутов активно провел встречу и кроме забитого гола заработал еще и "горчичник". В общем, наш соотечественник в 11-ти матчах текущего сезона забил пять мячей.

Нымме Калью с 76 пунктами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Эстонии.

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Мир Легионерский хлеб Нымме Калью Нымме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов Украинцы за рубежом
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