Хомутов голом врятував Нимме Калью від поразки в центральному матчі туру

Український півзахисник Нимме Калью Владислав Хомутов відзначився черговим голом за свою команду.

Цього разу вихованець Шахтаря став автором забитого м'яча в матчі 35-го туру чемпіонату Естонії проти Левадії (1:1).

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Хомутов вийшов в стартовому складі Нимме Калью в гостьовому матчі, на 19-й хвилині якого господарі поля вийшли вперед. Однак гол українця на 39-й хвилині дозволив його команді врятувати нічию. Зауважимо, що Владислав відіграв всі 90 хвилин, а на 78-й отримав ще й жовту картку.

Таким чином, Хомутов в 11-ти матчах поточного сезону за Нимме Калью в чемпіонаті Естонії забив п'ять м'ячів. Команда українця має в своєму активі 76 балів і посідає третє місце в турнірній таблиці. У Левадії, яка йде другою, на один пункт більше.

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