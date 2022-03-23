"Удается забивать наверняка благодаря нашим людям, украинцам. Не наверняка, а это 100 процентов, потому что я вижу, как они сражаются, как они сражаются каждый день. Благодаря болельщикам Вест Хэма и их поддержке. Я здесь уже четвертый год, и я ни разу не слышал и не чувствовал такой поддержки.

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Люди уже говорили: "пусть он уже покинет этот клуб", "большая зарплата". Хочешь или не хочешь, где-то невольно тебе это случается: статьи, в соцсетях где-то отмечают. И я не чувствовал той поддержки, той любви, к которой я привык в Киеве – как ко мне относились киевские болельщики.

И сейчас почувствовал любовь, уважение всех болельщиков Вест Хэма, потому что они видят, как наша страна борется, и всячески пытаются поддерживать. Эмоций нет, ты не думаешь о футболе, но ты видишь этих людей, видишь, как все стоят с флагами Украины. Видишь родственников, друзей, свой народ, как они борются. И как ты можешь выйти и не играть в футбол или играть как-нибудь?

Поэтому я просто сказал себе: "Ты просто выходи и бейся, как бьется твой народ". И, слава богу, удается еще и забивать важные голы для своей команды. Хочется забить гол и показать всем, насколько мы сильны. Что бы с нами ни происходило, мы все равно останемся сильными, и наш дух никто не сможет сломать», – поделился Ярмоленко в программе Денисов Time.

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