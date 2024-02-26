Австралія, А-ліга, 18 тур

Мельбурн Вікторі – Сентрал Кост Марінерс – 0:1

Гол: Тіг, 48 (авт)

Зустрічалися друга і третя команда ліги, які до цього туру мали однакову кількість очок. Гра була дуже важливою, адже друга позиція дає змогу стартувати у плей-офф відразу на стадії півфіналу.

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Сентрал Кост Марінерс вдалося забити на початку другого тайму, тож під кінець матчу господарі кинули усі сили на те, аби відігратися. В атаку йшов навіть голкіпер. Така авантюра повинна була завершитися пропущеним. Нісбет від центра поля біг на порожні ворота Мельбурна, але завдання для нього виявилося занадто складним.

Нісбет чомусь тягнув м'яч аж до воротарського, давши захисникам шанс повернутися й накрити удар. У гравця Сентрал Кост був ще й другий шанс, але він пробив у поперечину. Спробу ж його партнера заблокував голкіпер. Здавалося, таке божевілля можна побачити лише у комп'ютерних іграх.