Выход на пустые ворота от центра поля превратили в беспорядок в стиле компьютерных игр – видео курьеза из матча лидеров
Матч 18-го тура чемпионата Австралии между Мельбурн Виктори и Сентрал Кост Маринерс завершился неординарным эпизодом.
Австралия, А-лига, 18 тур
Мельбурн Виктори – Сентрал Кост Маринерс – 0:1
Гол: Тиг, 48 (авт)
Встречались вторая и третья команда лиги, которые до этого тура имели одинаковое количество очков. Игра была очень важной, ведь вторая позиция позволяет стартовать в плей-офф сразу на стадии полуфинала.
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Сентрал Кост Маринерс удалось забить в начале второго тайма, поэтому под конец матча хозяева бросили все силы на то, чтобы отыграться. В атаку шел даже голкипер. Такая авантюра должна была завершиться пропущенным. Нисбет от центра поля бежал на пустые ворота Мельбурна, но задача для него оказалась слишком сложной.
Нисбет почему-то тащил мяч аж до вратарской, дав защитникам шанс вернуться и накрыть удар. У игрока Сентрал Кост был еще и второй шанс, но он пробил в перекладину. Попытку же его партнера заблокировал голкипер. Казалось, такое безумие можно увидеть только в компьютерных играх.