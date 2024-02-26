Австралия, А-лига, 18 тур

Мельбурн Виктори – Сентрал Кост Маринерс – 0:1

Гол: Тиг, 48 (авт)

Встречались вторая и третья команда лиги, которые до этого тура имели одинаковое количество очков. Игра была очень важной, ведь вторая позиция позволяет стартовать в плей-офф сразу на стадии полуфинала.

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Сентрал Кост Маринерс удалось забить в начале второго тайма, поэтому под конец матча хозяева бросили все силы на то, чтобы отыграться. В атаку шел даже голкипер. Такая авантюра должна была завершиться пропущенным. Нисбет от центра поля бежал на пустые ворота Мельбурна, но задача для него оказалась слишком сложной.

Нисбет почему-то тащил мяч аж до вратарской, дав защитникам шанс вернуться и накрыть удар. У игрока Сентрал Кост был еще и второй шанс, но он пробил в перекладину. Попытку же его партнера заблокировал голкипер. Казалось, такое безумие можно увидеть только в компьютерных играх.