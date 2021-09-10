"Виграти можна в кого завгодно. Все залежить від натхнення. Як ти виспався, наскільки ти зібраний в день гри, як віддавався на тренуваннях. Є план до матчу, а є план вже під час самого матчу. Тому що багато факторів на нього впливають.

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Статус дозволяє вважати Шахтар фаворитами. Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів. Ми повинні з повагою до цього ставитися, але також усвідомлювати і свою силу. Їдемо до Києва з думкою відібрати очки. Це буде дуже складно, потрібно буде зіграти в свою найкращу гру", – поділився Йовічевіч у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться завтра, 11 вересня, початок о 19:30. "Гірники" наразі посідають друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 3 пункти.

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