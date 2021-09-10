"Выиграть можно у кого угодно. Все зависит от вдохновения. Как ты выспался, насколько ты собранный в день игры, как отдавался на тренировках. Есть план до матча, а есть план уже во время самого матча. Потому что многие факторы на него влияют.

Нагорняк озвучил проблемы Динамо и Шахтера перед будущим туром УПЛ

Статус позволяет считать Шахтер фаворитами. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Мы должны с уважением к этому относиться, но также осознавать и свою силу. Едем в Киев в надежде отобрать очки. Это будет очень сложно, нужно будет сыграть в свою лучшую игру", – поделился Йовичевич в комментарии Футбол News.

Напомним, матч Шахтер – СК Днепр-1 состоится завтра, 11 сентября, начало в 19:30. "Горняки" пока занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Динамо на 3 пункта.

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