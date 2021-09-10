"Найскладніше в майбутньому турі доведеться Динамо і Шахтарю. Ігри в збірних забрали у футболістів багато фізичних і моральних сил. За пару днів клубним тренерам буде непросто привести свої команди до єдиного цілого.

Шахтар не відпустив Тейшейру у Ліверпуль – бразилець відверто розповів про зірваний трансфер

Я взагалі думаю, що ті виконавці Динамо і Шахтаря, які були в збірних до останнього дня, пропустять матчі чемпіонату, щоб в кращому стані підійти до єврокубкових баталій. З огляду на групу киян в Лізі чемпіонів, для підопічних Мірчі Луческу матч 14 вересня проти Бенфіки буде мало не ключовим за всю осінь.

Чи буде Металісту 1925 і СК Дніпро-1 в матчах з Динамо і Шахтарем легше, ніж зазвичай? Не сказав би, адже в тому ж матчі з чехами динамівців і "гірників" було небагато. Сергій Кривцов отримав травму, через дискваліфікацію не зіграє Микола Шапаренко. Можливо, у свіжості харків'яни і дніпряни будуть виглядати трохи краще, а в усьому іншому перевага на боці більш майстерних команд", – наводить слова Нагорняка Команда№1.

Зазначимо, що Динамо та Шахтар зіграють свої поєдинки вже завтра, 11 вересня – кияни завітають в гості до Металіста 1925, а "гірники" прийматимуть СК Дніпро-1 на НСК Олімпійський.

Петраков – уже герой, навіть якщо не виведе Україну на ЧС-2022: самопожертва, Маліновський і відмова від конспектів Шеви