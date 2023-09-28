"Раньше ментальность была другая, поколение было другое, в целом жизнь была другой. С каждым годом все прогрессируют – ты, твоя страна, твой город, футбол, другие виды спорта. Уже потом со временем приходит определенное поколение.

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Раньше было как: выиграли – "нажрались", проиграли – "нажрались". Или от горя, или от радости. С другой стороны, смешно или нет, но хотя и "нажирались", но и бегали как лошади. Не знаю, как футболисты это делали. Для меня это до сих пор загадка. И я такой же был. А какие у нас были нагрузки...

Но когда приходит другое поколение, другая ментальность, когда видишь, что лучше выпить банку пива или 50 г виски или бокал вина – это топ, супер, класс. Тебе не надо "нажираться", общаешься, все хорошо.

В той же Англии. Поверьте, люди после игры закладывают столько, что мало не покажется. А они же носятся, бегают. Но это не является примером. Это наоборот не очень хороший пример. Просто это один этап жизни, потом – другой, дальше – профессиональный этап жизни. И сейчас гордость за наших ребят, которые могут супер работать в тренировочном процессе, выходить на игру, делать какой-то результат плюс нормально отдыхать", – рассказал Шуховцев в интервью Брутальному футболу.

Напомним, экс-голкипер за свою карьеру успел поиграть за десяток клубов, самыми известными из которых были: Мариуполь, киевский Арсенал, Таврия, Заря и Металлист

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