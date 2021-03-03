"Кубковые матчи стоят особняком, они очень сложные. Ведь раунд состоит только из одного матча, нужно играть очень внимательно. Любую ошибку и пропущенный гол сложно исправить.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча

В первом тайме мы действовали очень осторожно, но во второй половине выглядели лучше. Доминировали на поле и создали несколько хороших моментов у чужих ворот. Однако для их реализации все время не хватало то последнего паса, то одного метра или доли секунды.

Сложность заключалась еще и в большом количестве травмированных игроков – у нас выпали Вербич, Попов, Кендзёра, Шепелев, Гармаш. В принципе, мы хорошо двигались, и обе команды выдержали эту игру в физическом плане. Причем мы все время атаковали и стремились забить. По большому счету, выиграла та команда, которая была лучше. Ребята, которые были на поле, профессионально выполняли свое дело. Они большие молодцы", – цитирует Луческу официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо переиграло Колос в послематчевой серии пенальти. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины