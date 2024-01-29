Голкіпер Давід Де Хеа найближчим часом може повернутися на футбольне поле.

Влітку Манчестер Юнайтед вирішив не продовжувати угоду з іспанським воротарем. З того часу Давід Де Хеа перебуває без клубу.

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Як повідомляє Sport.es, голкіпер отримав пропозицію від Аль-Шабаба. Саудівський клуб наразі вже перемовини з оточенням гравця. Якщо Де Хеа дасть згоду, то він приєднається до клубу на правах вільного агента.

Давід приєднався до Манчестер Юнайтед у 2011 році. Загалом він відіграв за манкуніанців у 545 матчах.

Аль-Шабаб наразі перебуває на 11 місці у турнірній таблиці з 21 балом. Від першої сходинки клуб відстає на 32 очки.

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