Голкипер Давид Де Хеа в ближайшее время может вернуться на футбольное поле.

Летом Манчестер Юнайтед решил не продлевать соглашение с испанским вратарем. С этого времени Давид Де Хеа находится без клуба.

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Как сообщает Sport.es, голкипер получил предложение от Аль-Шабаба. Саудовский клуб сейчас уже ведет переговоры с окружением игрока. Если Де Хеа даст согласие, то он присоединится к клубу на правах свободного агента.

Давид присоединился к Манчестер Юнайтед в 2011 году. В целом он сыграл за манкунианцев в 545 матчах.

Аль-Шабаб сейчас находится на 11 месте в турнирной таблице с 21 баллом. От первой строчки клуб отстает на 32 очка.

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