Домагой Віда захистив не одну золоту медаль на футбольних полях, але не зберіг золотих прикрас у своїй домівці.

Домагой Віда готувався підписати контракт з АЕКом і переїхати в Афіни, однак переліт у Грецію довелося відкласти. За інформацією Jutarnji List, колишній капітан Динамо змушений був залишитись у Загребі через пограбування.

Екс-капітан Динамо близький до переходу в АЕК

Прославлений хорватський футболіст повідомив про крадіжку зі зломом у вівторок. Офіційно правоохоронні органи не повідомляли подробиць справи, заявивши тільки, що дім належить 28-річній жінці. Втім, журналісти стверджують, що це було домівка Домагоя Віди та його дружини Івани (їй 28 років). Зазначається, що внаслідок дій зловмисників було завдано матеріальних збитків на суму в 600 тисяч євро – зокрема, було викрадено велику кількість ювелірних виробів.

Заміський будинок сімейства Віди знаходиться на території комплексу, що охороняється. Там є безліч камер зовнішнього спостереження, є сигналізація. Той факт, що пограбування все-таки сталося успішно, говорить про роботу професіоналів. Хорватські правоохоронці припускають, що зловмисники могли проникнути до будинку Віди не з боку людної вулиці, а із протилежного боку, що примикає до лісу.

Втім, довго сумувати за втраченим майном Віда не буде. ЗМІ повідомляють, що його особистий контракт з АЕКом дозволить заробляти 1,9 мільйона євро на рік – а Домагой проведе у Греції мінімум два сезони. Колишній капітан Динамо Київ стане найбільш високооплачуваним гравцем афінського клубу.

Ракицький і Шахтар: які справжні причини зірваного камбеку?