Домагой Вида защитил не одну золотую медаль на футбольных полях, но не сохранил золотые украшения в своем доме.

Домагой Вида готовился подписать контракт с АЕКом и переехать в Афины, однако поездку в Грецию пришлось отложить. По информации Jutarnji List, бывший капитан Динамо вынужден был остаться в Загребе из-за ограбления.

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Прославленный хорватский футболист сообщил о краже со взломом во вторник. Официально правоохранительные органы не сообщали подробности дела и заявили, что дом принадлежит 28-летней женщине. Впрочем, журналисты утверждают, что это был дом Домагоя Виды и его жены Иваны (ей 28 лет). Отмечается, что в результате действий злоумышленников был нанесен материальный ущерб на сумму в 600 тысяч евро – в частности, было похищено большое количество ювелирных изделий.

Загородный дом семейства Виды находится на территории охраняемого комплекса. Там есть множество камер внешнего наблюдения и сигнализация. Тот факт, что ограбление всё же случилось успешно, говорит о работе профессионалов. Хорватские правоохранители предполагают, что злоумышленники могли проникнуть в дом Виды не со стороны людной улицы, а с противоположной стороны, примыкающей к лесу.

Впрочем, долго унывать по потерянному имуществу Вида не будет. СМИ сообщают, что его личный контракт с АЕКом позволит зарабатывать 1,9 миллиона евро в год – а Домагой проведет в Греции минимум два сезона. Бывший капитан Динамо Киев станет самым высокооплачиваемым игроком афинского клуба.

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