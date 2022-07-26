Колишній лідер оборони й капітан Динамо Київ – Домагой Віда – нарешті знайшов новий клуб.

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Хорватський захисник, який влітку покинув Бешикташ, продовжить кар'єру в Греції. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 33-річний Домагой домовився про перехід у АЕК. Контракт центрбека з афінянами розрахований до 2024 року. Зазначається, що агенти Віди пропонували футболіста Марселю, Монці та Сампдорії.

До речі, в складі АЕКа 5 років провів екс-центрбек Шахтаря Дмитро Чигринський, який покинув клуб минулого літа. Крім того, в попередньому сезоні за афінян виступали ще два колишніх представники УПЛ – Євген Шахов та Олег Данченко.

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