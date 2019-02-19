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Відтепер на матчі Динамо на НСК Олімпійський можна потрапити за допомогою смартфона

13:28 361 Читать на русском
Відтепер на матчі Динамо на НСК Олімпійський можна потрапити за допомогою смартфона
НСК Олімпійський / фото з соцмереж

На НСК Олімпійський, починаючи з матчу Динамо – Олімпіакос, будуть впроваджені сканери онлайн-квитків.

Напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між київським Динамо і грецьким Олімпіакосом на НСК Олімпійський запрацюють нові вхідні термінали, які зчитують квиток безпосередньо з мобільного пристрою. Таким чином, відтепер відвідувачам стадіону необов’язково роздруковувати квиток, придбаний онлайн.

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Нові сканери встановлені на 16 турнікетах воріт Північ 2 національного спорткомплексу (з боку станції метро Палац спорту), повідомляє прес-служба киян.

Протестувати новий термінал вболівальники зможуть вже 21 лютого. Початок матчу Динамо – Олімпіакос о 22:00. Вхід на стадіон відкритий за дві години до гри, з 20:00.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
до матчу
2
дн
:
7
год
:
50
хв
Олімпіакос
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Динамо - Олімпіакос НСК Олімпійський Динамо Динамо
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