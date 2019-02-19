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Отныне на матчи Динамо на НСК Олимпийский можно попасть с помощью смартфона

13:30 60 Читати українською
Отныне на матчи Динамо на НСК Олимпийский можно попасть с помощью смартфона
НСК Олимпийский / фото из соцсетей

На НСК Олимпийский, начиная с матча Динамо – Олимпиакос, будут внедрены сканеры онлайн-билетов.

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом на НСК Олимпийский заработают новые входные терминалы, которые считывают билет непосредственно с мобильного устройства. Таким образом, отныне посетителям стадиона необязательно распечатывать билет, приобретенный онлайн.

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Новые сканеры установлены на 16 турникетах ворот Север 2 национального спорткомплекса (со стороны станции метро Дворец спорта), сообщает пресс-служба киевлян.

Протестировать новый терминал болельщики смогут уже 21 февраля. Начало матча Динамо – Олимпиакос в 22:00. Вход на стадион открыт за 2 часа до игры, с 20:00.

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Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
7
час
:
11
мин
Олимпиакос
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Динамо Киев - Олимпиакос НСК Олимпийский Динамо Киев Динамо Киев
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