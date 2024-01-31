У неділю, 28 січня, Неймар відвідав вечірку з нагоди дня народження Ромаріо. Він був сфотографований папараці і виглядав повним, за що незабаром зазнав критики.

Неймар шокував зовнішнім виглядом – відсутність футболу погано вплинула на бразильця

"Зайва вага – так, але товстий? Я так не думаю", – заявив Неймар у відеозаписі, який опублікував у своїх соціальних мережах. На відео він підняв футболку і продемонстрував свій прес. Бразилець підписав цю публікацію образливою фразою: "Відсмокчіть, хейтери".

Нагадаємо, що Неймар відновлюється після серйозної травми.