"Відсмокчіть": Неймар грубо відповів хейтерам на критику
06:00 - Читать на русском
Форвард Аль-Хіляля Неймар непристойно відповів своїм хейтерам на критику про зайву вагу.
У неділю, 28 січня, Неймар відвідав вечірку з нагоди дня народження Ромаріо. Він був сфотографований папараці і виглядав повним, за що незабаром зазнав критики.
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"Зайва вага – так, але товстий? Я так не думаю", – заявив Неймар у відеозаписі, який опублікував у своїх соціальних мережах. На відео він підняв футболку і продемонстрував свій прес. Бразилець підписав цю публікацію образливою фразою: "Відсмокчіть, хейтери".
Нагадаємо, що Неймар відновлюється після серйозної травми.
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