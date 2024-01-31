В воскресенье, 28 января, Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения Ромарио. Он был запечатлён папарацци и выглядел полным, за что вскоре подвергся критике.

Неймар шокировал внешним видом – отсутствие футбола плохо повлияло на бразильца

"Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю", – заявил Неймар в видеозаписи, которую опубликовал в своих социальных сетях. На записи он поднял футболку и продемонстрировал свой пресс. Бразилец подписал эту публикацию оскорбительной фразой: "Сосите, хейтеры".

Напомним, что Неймар восстанавливается после серьёзной травмы.