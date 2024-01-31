"Сосите": Неймар грубо ответил хейтерам на критику
06:00 - Читати українською
Форвард Аль-Хиляля Неймар неприлично ответил своим хейтерам на критику о лишнем весе.
В воскресенье, 28 января, Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения Ромарио. Он был запечатлён папарацци и выглядел полным, за что вскоре подвергся критике.
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"Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю", – заявил Неймар в видеозаписи, которую опубликовал в своих социальных сетях. На записи он поднял футболку и продемонстрировал свой пресс. Бразилец подписал эту публикацию оскорбительной фразой: "Сосите, хейтеры".
Напомним, что Неймар восстанавливается после серьёзной травмы.
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