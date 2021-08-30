"Якщо дивитися за іменами, то відразу видно явного лідера, який не потребує зайвого представлення. Поки що все рівно, а там будемо намагатися, грати. Як завжди, дивимося на себе і тверезо оцінюємо свої сили. Будемо виходити і грати на перемогу, адже минулий сезон, коли ми грали з Лестером, Брагою і АЕКом, показав, що з тими командами, які не поступаються силою, теж можна і потрібно грати.

Зоря дізналась розклад матчів у групі Ліги конференцій

Нас чекає тривалий переліт в Норвегію, а також, наскільки нам відомо, там грають на штучному полі, до цього потрібно готуватися. Ми працюємо від гри до гри. Зараз у нас відпочинок, пізніше гостьова гра, а потім вже все перельоти. Ми дуже раді, що перебуваємо в єврокубках, будемо намагатися радувати наших вболівальників. Скільки б фанів не було на стадіоні, ми всім завжди раді!" – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці програли Рапіду у кваліфікації Ліги Європи (0:3; 2:3) і опустилися в третій за статусом турнір.

Зоря дотиснула Ворсклу, здобувши мінімальну перемогу – полтавці зазнали першої поразки у новому сезоні УПЛ