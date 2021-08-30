"Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не требует лишнего представления. Пока все ровно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и трезво оцениваем свои силы. Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с Лестером, Брагой и АЕКом, показал, что с теми командами, которые не уступают по силе, тоже можно и нужно играть.

Заря узнала расписание матчей в группе Лиги конференций

Нас ждет длительный перелет в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре. Сейчас у нас отдых, позже гостевая игра, а потом уже все перелеты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков. Сколько бы фанов не было на стадионе, мы всем всегда рады!" – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане проиграли Рапиду в квалификации Лиги Европы (0:3, 2:3) и опустились в третий по статусу турнир.

Заря дожала Ворсклу, одержав минимальную победу – полтавчане потерпели первое поражение в новом сезоне УПЛ