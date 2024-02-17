По словам Пригорницкого, он уже почти год не может официально завершить обучение на получение тренерского диплома категории "С". Несмотря на сданный экзамен, ему не выдают диплом.

"Я – тренер без лицензии. Уже полтора года. Хотите трогательную историю? Хотите услышать то, что такое УАФ (Украинская Ассоциация Футбола) на самом деле изнутри?

Предыстория. Война забрала у меня сразу три работы. Спустя полгода в Броварах появился новый детский футбольный клуб – ФК Тики-Така. Детей я обожаю, а футбол – это мое призвание с пеленок. Так и воплотилась идея в жизнь.

Павелко продолжает оставаться в СИЗО – следствие готовится передавать дело в суд

Чтобы стать тренером, вам нужно получить тренерскую лицензию УЕФА. Для этого необходимо пройти обучение в Центре лицензирования УАФ. Первой ступенькой на пути тренера является получение лицензии "С". Владельцы лицензии "С" могут работать с детьми, которые выступают в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

Курс обучения предусматривает около 80 часов теоретических и практических занятий, а длится от 4 до 6 месяцев – так нам сообщили в УАФ.

Осенью 2022 года я должен был начать тренерские курсы, но из-за поездки на Чемпионат мира по футболу в Катар пришлось отложить обучение. Центр лицензирования не предоставил "льготу", чтобы я пропустил одну сессию. Все серьезно, оказывается. Однако лишь на поверхности. Потому что дальше – прячься!

Следующий курс тренеров должен был стартовать в начале марта 2023 года. Впрочем, обещать одно – а выполнить совсем другое. Как оказалось, Центр лицензирования УАФ – это системный бардак и сплошная некомпетентность. С горем пополам обучение начали в конце мая. Какое оно, то обучение – отдельная история. Теорию давали, а практику – ищите, ребята (группе из 25 человек, где собраны юристы, адвокаты, кинологи, экономисты и т.д.), сами клубы, где ее проходить. Шесть практических сессий. Закрываете одну – переходим к другой. Ни дедлайнов, ничего.

Тики-Така уже существовала, и часть ребят закрывала практику на моих детях. Обучение затянулось аж на 8 месяцев, а выпускной экзамен спонтанно назначили на... 29 декабря, сообщив в последний момент. Чего уж не в новогоднюю ночь? Так, немало стажеров пролетели мимо, и теперь вынуждены ждать неизвестно сколько, чтобы сдать заново экзамен.

Две-три недели, по Арестовичу, и "корочка" будет у вас, – пообещали в УАФ. Ах, только доплатите еще за ее изготовление.

Вторая половина февраля. Так и ждем. Еще не напечатали. Видимо, из-за моего неудобного вопроса – почему на сертификате указан президентом УАФ Павелко, который сидит за решеткой, а не Шевченко. Андрей Шевченко, отреагируйте на ситуацию, чтобы беспорядок в УАФ наконец-то сменился на порядок!" – написал Валерий Пригорницкий на своей странице в Facebook.

Интересно, что на документах, которые обнародовал журналист, стоят подписи Андрея Павелко и Юрия Записоцкого, хотя оба на тот момент уже несколько месяцев были отстранены судом от должностей президента и Генерального секретаря УАФ соответственно.

Напомним, в конце января УАФ получила нового президента. Вместо Андрея Павелко, который возглавлял украинский футбол с 2015 года, а сейчас находится в СИЗО, избрали Андрея Шевченко.