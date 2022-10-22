Росія, яка вдерлася в Україну з кривавою війною, продовжує забирати життя наших земляків. Втрат зазнає і футбольна спільнота.

На війні проти росіян загинув дитячий тренер Миная Руслан Чума. Коуч філіалу закарпатців у селі Порошково після повномасштабного вторгнення взяв у руки зброю і пішов захищати нашу землю.

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У Руслана залишились двоє синів, які зараз займаються в структурі "лисиць". Денис тренується в академії, а Валентин – у ДЮСШ. Минай зобов'язався підтримувати родину та забезпечувати дітей усім необхідним для тренувань.

"Клуб висловлює глибокі співчуття рідним та близьким українського героя! Ми пам'ятаємо, якою ціною здобуваємо свободу. Ніколи не пробачимо окупанту його криваві вчинки", – наголосила пресслужба закарпатців.

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