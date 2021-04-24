"Серед топових запитів можна виділити Миколенка, напевно, найзатребуванішого на даний момент українського гравця. Також реально цікавить італійські клуби і Супряга.

Трубін став об'єктом інтересу топ-клубів Італії та Франції, – агент

Про Матвієнка більше говорять в Англії. Що стосується Циганкова, то трохи втративши в ціні, він зміг би також виїхати в Європу. Прогрес Шапаренка під наглядом Луческу, думаю, не помітити неможливо, а тому і його можна віднести до потенційних трансферних цілей.

У Франції, наприклад, широко цікавляться українськими воротарями, а в Аяксі не полишають мрію підписати молодого українського атакувального футболіста. Загалом, український футбол виростив низку прекрасних талантів, попит на яких при наявності паспорта ЄС був би ще серйознішим, ну а тих, кого б взяли в топ-ліги і без нього, іноді відлякує трансферна ціна", – сказав Великих у коментарі Meta Ratings.

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