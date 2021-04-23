"Успішна гра в Лізі Чемпіонів, яку провів Трубін, скориставшись наданим клубом шансом, підвищила інтерес до молодого таланта.

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Реальна зацікавленість топ-клубів Італії і Франції до українця є фактом. Також фактом є і те, що Шахтар навряд чи захоче розлучатися найближчим часом з цим талантом", – цитує Великих Meta Ratings.

До слова, раніше інтерес до Анатолія Трубіна проявляли, зокрема, Інтер та Мілан. Контракт воротаря з Шахтарем розрахований до літа 2024-го, ціна за Transfermarkt – 7 млн євро. Юний голкіпер провів 26 матчів у поточному сезоні, 12 з яких відстояв на нуль.

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