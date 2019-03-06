Відновлення Бєсєдіна триватиме ще 1,5 місяця

Головний лікар Динамо Леонід Миронов розповів про відновлення нападника киян Артема Бєсєдіна.

"Що стосується нашого центрфорварда Артема Бєсєдіна, який знаходиться у лазареті, зараз він уже проходить фізичну, а також медичну реабілітацію.

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З ранку до вечора він проходить дуже багато процедур – працює в тренажерному залі під керівництвом реабілітологів, потім – у басейні, далі проходить фізіотерапевтичні процедури, після чого йде до масажистів на охолодження, також проходить лімфодренаж, до того ж йому накладають спеціальні мазі, які сприяють швидкому загоєнню рубців.

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За нашими прогнозами, відновлення Артема триватиме ще півтора місяця", – передає слова Леоніда Миронова офіційний сайт Динамо.