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Відновлення Бєсєдіна триватиме ще 1,5 місяця

12:25 839 Читать на русском
Відновлення Бєсєдіна триватиме ще 1,5 місяця
Артем Бєсєдін / Соцмережі

Головний лікар Динамо Леонід Миронов розповів про відновлення нападника киян Артема Бєсєдіна.

"Що стосується нашого центрфорварда Артема Бєсєдіна, який знаходиться у лазареті, зараз він уже проходить фізичну, а також медичну реабілітацію.

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З ранку до вечора він проходить дуже багато процедур – працює в тренажерному залі під керівництвом реабілітологів, потім – у басейні, далі проходить фізіотерапевтичні процедури, після чого йде до масажистів на охолодження, також проходить лімфодренаж, до того ж йому накладають спеціальні мазі, які сприяють швидкому загоєнню рубців.

"Соля чекає важка операція", – лікар Динамо розповів про деталі травми іспанця

За нашими прогнозами, відновлення Артема триватиме ще півтора місяця", – передає слова Леоніда Миронова офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Леонід Миронов
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